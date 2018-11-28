أخبار مصر | احتفالية بحي الأسمرات بمناسبة أعياد الطفولة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية بحي الأسمرات بمناسبة أعياد الطفولة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال والهيئة القبطية الإنجيلية احتفالا باليوم العالمي للطفل وذلك لأطفال حي الاسمرات، فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة.

حيث صرحت سمية الالفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بأن الاحتفالية شهدت افتتاح حضانتين بالاسمرات بالتعاون مع جمعية خير وبركة تقدم كل منهما خدماتها لعدد 136 طفل من سن سنتين إلى 5 سنوات، حيث تم تجهيز الحضانات بالوسائل التعليمية والتدريبية المتطورة والأثاثات وتوفير الكوادر البشرية المدربة على تقديم أفضل خدمة للأطفال فى ظل اهتمام الوزارة بمرحلة الطفولة المبكرة بهدف إعداد أجيال فاعلة للوطن.

وأضافت إلى انه جارى التجهيز لافتتاح 4 حضانات أخرى على أن تخصص أحداها للرضع ليصل اجمالى الحضانات التى تخدم أطفال الاسمرات إلى 6 حضانات متميزة.

وأشارت الالفى إلى أن الاحتفال شهد تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للكشف المجاني على العيون، حيث تم توقيع الكشف وتقديم الخدمات الطبية لعدد 136 طفلا من أطفال الاسمرات هذا وسيتم توفير النظارات للأطفال مجانا إلى جانب اتخاذ اللازم نحو الحالات التي تستوجب تدخلات جراحية.

وخلال الزيارة قامت الالفى بتفقد موقع والتجهيزات الإنشائية لمجمع خدمات الأسرة والطفل التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذى سيعد أول مجمع بالاسمرات يقام لخدمة المرأة والطفل بتكلفة إجمالية 54 مليون جنيه ويستهدف التوسع في تقديم خدمات الأسرة والطفل لأهالي حي الاسمرات في ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمة متميزة للأهالي وأبناء الحي، حيث سيتضمن مركزا للتدريب المهني ومعرض للمنتجات ومركز لمناهضة عمل الأطفال وآخر للتوعية والاستشارات الأسرية.

هذا وقد شهد اليوم تنظيم العديد من المسابقات الرياضية والترفيهية لأطفال حى الاسمرات والأنشطة التنموية التى استهدفت تعريف الأبناء بعدد من الموضوعات الهامة حول الحقوق والمسئوليات وتقبل الآخر، شارك بالحضور ممثلي الهيئات الشريكة وشباب مبادرة "بينا".