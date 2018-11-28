أخبار مصر | "شومان" نائبا عن شيخ الأزهر في احتفالية سفارة الإمارات باليوم الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شومان" نائبا عن شيخ الأزهر في احتفالية سفارة الإمارات باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، لحضور احتفال سفارة دولة الإمارات بمصر باليوم الوطني السابع والأربعون.

وفي تصريح له عقب الاحتفال، قال أمين عام هيئة كبار العلماء، إن مشاركة الأزهر في الاحتفال تأتي تأكيدا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمتد عبر تاريخها في مناخ الأخوة الصادقة وتربط بين الشعب المصري وشعب الإمارات الشقيق .

يأتي الاحتفال بمناسبة اقتراب ذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عاماً إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحكام الإمارات المؤسسين، بما يحمله هذا اليوم من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.