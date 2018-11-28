أخبار مصر | بعد تعاونها مع التعليم.. رئيس مجلس إدارة دار "نهضة مصر": "الطالب يستطيع القراءة من ثاني حصة" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعاونها مع التعليم.. رئيس مجلس إدارة دار "نهضة مصر": "الطالب يستطيع القراءة من ثاني حصة" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر عن كواليس التعاون بينها وبين وزارة التربية والتعليم في المناهج الجديدة والتي طبقت علي طلاب النظام التعليمي الجديد.

وقالت داليا إبراهيم في تصريحات خاصة لبوابة الخليج 365، إن المؤسسة قامت بعمل كتب اللغة العربية والتربية الدينية عن طريق خبراء متخصصين من الميدان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت أن الهدف من عمل الكتب الجديد هو بناء الشخصية، مؤكدة أن المنهجية الكاملة لكتاب اللغة العربية قامت به مؤسسة نهضة مصر وفقا للمحاور الرئيسيّة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وأشارت إلي أن هذه المنهجية تعتمد على الحروف والكلمات الأكثر شيوعا مثل "أب وأم "، مؤكدة أن هذه المنهجية تساعد الطفل من الحصة الثانية أو الثالثة على القراءة وتكوين جملة.

وأكدت أن هذه المنهجية للغة العربية كان يتم إعدادها لبلاد غير مصر قائلة: "كنّا لا نتوقع أنه يوجد أحد بمصر يقدر يتبني هذه المنهجية ولكن دكتور طارق أثبت لنا انه قادر على ذلك ".

وأكدت داليا إبراهيم أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم أيضا من خلال بنك المعرفة الذي يقدم خدمة مجانية للشعب المصري بأكمله قائلة: "كان لنا شرف التعامل مع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة".

وأكدت داليا أن ورش العمل الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم استمرت لأكثر من ٧ أشهر، وأنه كان يوجد جنود مجهولة في ورش العمل كانت تعمل دون ضجر سواء من المؤسسة أو وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي أنهم كانوا يسهرون من أجل وصول الكتب إلي هذا المستوي وتوزيعها على الطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وقالت إن ورش العمل كانت تحتوي علي متخصصين وخبراء من الميدان من حيث تأليف وإخراج ومراجعة، مؤكدة أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كان يتابع الأمر جيدا وكان يعرض عليه النماذج دائما قبل شكلها النهائي .

وأكدت داليا إبراهيم لبوابة الخليج 365، أنها سعيدة بالتعليقات الإيجابية من أولياء الأمور حول المنهج قائلة إنها استقبلت تعليقات بأن الكتب الجديدة تحقق متعة القراءة على غرار المجلات وخاصة مجلة ميكي التي تصدرها المؤسسة أيضا، مشيرة إلى أن الكتب الجديدة تحقق متعة التعليم وهذا ما تسعي إليه وزارة التربية والتعليم ضمن تطبيق النظام التعليمي الجديد.