أخبار مصر | تنظيم معرض للحرف التراثية في مترو الأنفاق برعاية المتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم معرض للحرف التراثية في مترو الأنفاق برعاية المتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن متحف الفن الإسلامي وبالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سينظم معرضًا للحرف التراثية بمحطة مترو محمد نجيب حت عنوان "تراثيات 2".

وأشارت صلاح، في تصريحات صحفية، إلى أن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتنفيذ والصيانة، وافقوا على إقامة معرض تراثيات داخل محطة مترو أنفاق محمد نجيب، باعتبارها المحطة الرئيسية المؤدية إلي متحف الفن الإسلامي، لافتة إلى أن المعرض يأتي إيمانا من قطاع المتاحف بالدور الثقافي والمجتمعي لشركة مترو الأنفاق حيث سيقام المعرض على مدى يوم كامل وهو الأحد الثاني من ديسمبر ابتداء من العاشرة صباحًا حتى السادسة.

ومن جانبه قال ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي، إن المعرض سيتضمن أكثر من30 حرفة تراثية من الورش المختلفة التي استضافها المتحف خلال هذا العام، متابعًا: إي أن من الورش الزجاج المعشق والرسم على الزجاج والرسم على السيراميك والصدف والنقش على النحاس والجلود والنجف التراثي والخيامية وأشغال المشربيات والحفر على الخشب وكذلك الأشغال اليدوية كالديكوباج والإكسسوار والتريكو، والتي شارك فيها العديد من الفئات على رأسها المرأة المعيلة لمساعدتها في إيجاد فرصة عمل أو إقامة مشروع خاص بها.

وأضاف عثمان، أن هذا هو التعاون الثاني لقطاع المتاحف ومتحف الفن الإسلامي مع مترو الأنفاق، حيث سبق هذا المعرض معرضًا آخر للمستنسخات الأثرية الخاصة بالمتحف الإسلامي بمحطة مترو الأوبرا وافتتحه السيد الدكتور وزير النقل والمواصلات.

واختتم عثمان تصريحاته بأن شركة مترو الأنفاق شريك مجتمعي مهم لمتحف الفن الإسلامي وأنه سعيد بهذا التعاون القائم بينهما، حيث يأتي المعرض ضمن الخطة التي تنفذها إدارة التسويق والقسم التعليمي بالمتحف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور .