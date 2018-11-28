شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: حقوق الحيوان محفوظة إلى المنتهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن «الإفتاء صنعة، أي أنه ليس معرفة فقط لرأي فقهي، ولكنها أمور تنضم للمعرفة الفقهية»، مشيرًا إلى أن «من يحق له الإفتاء هو صاحب الصنعة الإفتائية».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «الصنعة الإفتائية تقوم على التعلم على منهج علمي معتبر، وحزمة مهارات مختلفة في البحث والاستقصاء، ومهارة البحث في علوم الواقع، لكي ينتج فتوى تساعد على اتزان الواقع»، مشيرًا إلى أن «حق الإفتاء ممنوح للشخص الذي يمتلك مهارات البحث والتعامل مع مصادر الفقه».

وأوضح أنه «القدرة على البحث في الواقع هي أبرز شروط التصدي للإفتاء، ومسألة الإفتاء كبيرة وضخمة، ولا يصح تصدرها إلا بعد التأهيل، وهناك 120 مهارة يتميز بها مفتي الجمهورية، وأي مواطن عليه الذهاب للمؤسسات المعنية للإفتاء»، مؤكدًا أنه «يجب على مؤسسات الإفتاء أن تقوم بغربلة المتصدرين للفتوى».

وذكر أن «حقوق الحيوان محفوظة إلى المنتهى، وأي مفتي عليه فهم ما نتكلم عنه عند الإفتاء بخصوص القطط والكلاب، والبعض يستغل الفتاوى المغلوطة لتشويه صورة مصر خارجيًا».