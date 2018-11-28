شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني يقدم برنامجاً جديداً بعنوان «علم السياسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية الإعداد لبرنامجه الجديد (علم السياسة) والذي تبث أولي حلقاته قريباً. يتضمن البرنامج- الذي يبث على منصات المسلماني للتواصل الإجتماعي والتي تصل إلى قرابة ثلاثة ملايين مشترك- رؤية تحليلية موجزة للعديد من قضايا الفكر والعلم والثقافة. ويتشكل برنامج (علم السياسة) من حلقات مسلسلة مدة كل منها إلى خمس دقائق.

وقال المسلماني في تصريحات صحفية اليوم: إن البرنامج الجديد هو تجديد لمشروعي الفكري والثقافي، وهو يقوم على سد الحاجة إلى المعرفة الجادة والمنطق العلمي في السرد والتحليل، ويتوجه برنامج (علم السياسة) بالأساس إلى الشباب العربي وطلاب الجامعات العرب كما يتوجه إلى دوائر النخبة والمثقفين وصناع القرار.

ومن المقرر أن تتم ترجمة بعض الحلقات إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخري. يتضمن برنامج (علم السياسة) عددا من السلاسل الفكرية أبرزها: مصر الكبري، الإسلام السياسي، معالم بلا طريق، أمة في خطر، حالة العلم، الهندسة السياسية، الحرب والغرب، العالم ضد العالم. يتواكب انطلاق برنامج المسلماني الجديد مع الإحتفالية التي تقيمها قناة دريم بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامجه الشهير الطبعة الأولي.

يذكر أن الكاتب أحمد المسلماني قد تخرج في قسم العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. ثم عمل بمؤسسة الأهرام. وقد صدر له عدد من المؤلفات السياسية البارزة التي حققت شهرة واسعة.

قام مستشار الرئيس السابق بتحرير مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان الجيش المصري وأحد أبرز قادة حرب أكتوبر 1973، كما قام بكتابة مقدمة كتاب عصر العلم للدكتور أحمد زويل بعد مقدمة الأديب العالمي نجيب محفوظ. وحاز برنامجه (الطبعة الأولي) على قناة دريم على جائزة أفضل برنامج سياسي في مصر .