شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنشاء ميناء جاف في 6 أكتوبر .. ومنطقة حرة في مدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم إنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر بمساحة 100 فدان بشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف« سعد»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الميناء الجاف عبارة عن مساحة أرض تقع خارج حدود الميناء البحري وربما تقع في مدينة أخرى بهدف استيعاب الضغط الذي يعانيه الميناء البحري.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر سيحقق زيادة في الحركة الملاحية، ويعمل على تشجيع حركة التجارة استيرادا وتصديرا، وسيتم جميع إجراءات التخلص الجمركي بعد وصولها إلى الميناء الجاف.

وكشف نادر سعد، أن حركة الحاويات تبلغ 6.3 مليون حاوية في العالم، مقسم بين صادرات وواردات 3.2 حاوية يتم تصديرها و3.1 مليون حاوية يتم استيرادها.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بإنشاء 7 موانئ جافة في مدينة برج العرب وفي دمياط الجديدة وسوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، مدينة السادات.

وأضاف أنه سيتم إنشاء منطقة حرة في مدينة بدر وسيتم تخصيص المنتجات التي يتم تصنيعها في مدينة بدر والمستهدف بنحو 400 مليون دولار سنويا سيتم تصديره من هذه المنطقة الحرة وحدها.