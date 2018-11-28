شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد تدريبات فريق الهوكي قبل انطلاق البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، تدريبات فريق الشرقية للهوكي قبل سفرة للمشاركة في البطولة الأفريقية في أبوجا بنيجريا، مطلع ديسمبر المقبل، بحضور حامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، والدكتور مجدي عزت، رئيس نادي الشرقية.

حرص المحافظ على مصافحة اللاعبين، وحثهم على اقتناص لقب البطولة لتضاف إلى رصيد بطولات الفريق، الذي استطاع أن يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية لتحقيقه الفوز بالبطولة 23 مرة من إجمالي 27 مشاركة.

وطالب المحافظ اللاعبين بضرورة الظهور بمظهر مشرف لرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، وتقديم آداء يتسم بالروح الرياضية العالية، وتحقيق الفوز في المباريات التي يخوضها الفريق لحصد البطولة.

وأكد المحافظ أن «الشرقية رائدة في لعبة الهوكي، وهي اللعبة التي ترسم البهجة والسعادة على وجوه الشراقوة»، وقال إن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع الرياضة في جميع الألعاب الجماعية.