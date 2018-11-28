شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: إضافة 160 ألف متر مكعب يوميا في الجيزة بنهاية إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء حسن عبد الغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة بسبب التوسعات العشوائية الرأسية التي لم تكن مصممة على تحمل الشبكات وضغط على الشبكة والاستهلاك.

وأضاف حسن عبد الغني، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة أخذت على عاقتها بحل المشكلة، ومحطة جزيرة الذهب سوف تضيف 80 ألف متر مكعب يوميا في أخر شهر ديسمبر المقبل، وفي شهر أبريل 80 أف متر مكتب يوميا بإجمالي 160 ألف متر مكعب يوميا.

وتابع أن أزمة مياه المياه في محافظة الجيزة ستنتهي قريبا مع إضافة 100 متر مكعب من المياه يوميا خلال الشهور المقبلة.