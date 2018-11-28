شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط التشكيل العصابي المتسبب في ظهور شائعة «سفاح السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث السويس، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، تشكيلا عصابيا تعمد إصابة فتاتين على إثر خلافات شخصية تتعلق بمعرفتهما معلومات عن السلوك المنحرف لأحد أعضاء التشكيل، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«سفاح السويس».

وذكرت مصادر أمنية، مساء الأربعاء، أن التشكيل وراءه سيدة و3 أخرين، وكان دافع المتهمة إلحاق الأذى بفتاتين لمعرفتهما أمورا سيئة عنها، فاستعانت بالمتهم «م.ت» الذي أصاب إحداهما بسلاح أبيض وهو مستقل دراجة نارية.

وأضافت المصادر أن زعيمة التشكيل حرضت عناصرها لإصابة الفتاتين مقابل مبلغ مالي، لوجود خلافات بينها وبين الضحيتين، فيما استغلت فتيات أخرى غموض الواقعة وأحدثن إصابات في أنفسهن لتحقيق الشهرة وتبرير بعض السلوكيات.

وتتولى نيابة فيصل والجناين التحقيقات في الواقعة برئاسة أيمن قطب، رئيس النيابة الجزئية، وإشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام لنيابات السويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير الأمن، كلف فريق بحث اشترك فيه ظباط مباحث المديرية برئاسة العميد عصام حافظ، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محجوب قاسم، وكيل المباحث، والرائد عبدالرحمن أبوالفضل، رئيس مباحث قسم شرطة الجناين.