شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يكشف عن الهدف من توجيهات السيسي بالتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالصناعات المصرية.

وأكد «التراس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الأربعاء، أنه بفضل توجهيات الرئيس السيسي مصر تنفذ مشروعات قومية عملاقة لم تحدث من قبل.

وأوضح «التراس»، أن توجهيات السيسي بشأن عودة الهيئة العربية للتصنيع كما كانت سيؤدي إلى تطوير الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في الصناعات حتي لا تنافس السوق المحلي فقط، ولكن السوق الأفريقي والعالمي أيضًا.