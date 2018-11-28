شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على تنفيذ مبادرة السيسي للقضاء على «فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد محافظ المنوفية، سعيد عباس، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على «فيروس سي»، لافتا إلى أنه تم التأكيد على جميع الجهات المعنية بتذليل كل العقبات التي تعوق نجاح الحملة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بحضور وكلاء وزارتي الصحة والتربية والتعليم والطب البيطري ومدير مستشفى أشمون العام وعدد من أعضاء مجلس النواب ومديري إدارات الطب الوقائي والرعاية الأساسية ومعالجة النفايات الصحية الخطرة ومراقبة الأغذية والوبائيات بمديرية الصحة.

ناقش الاجتماع توصيات الإجتماع السابق ،وأوضح وكيل وزارة الصحة الدكتور نصيف الحفناوي أنه تم رفع كفاءة أقسام الإستقبال والطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة.. كما سيتم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإمكانية توفير قطعة أرض لبناء مركز تأهيلي متكامل للعلاج الطبيعي والعلاج المائي لمرضى ضمور العضلات والمخ والأعصاب والإعاقات تحت إشراف نخبة من الأطباء.