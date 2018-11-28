مصر | تأجيل محاكمة ١٥ متهمًا لانتحال صفة رجال شرطة بالبساتين

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين، لجلسة 24 ديسمبر لسماع الشهود. عقدت الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفى، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد. ووجهت النيابة للمتهمين "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيى أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

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