مصر | العمليات الخاصة تقتحم أوكار المخدرات في أبو الغيط بالقليوبية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمليات الخاصة تقتحم أوكار المخدرات في أبو الغيط بالقليوبية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن ضباط العمليات الخاصة بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار المواد المخدرة بقرية أبو الغيط التابعة للقناطر الخيرية بالقليوبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بعددٍ من مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وذلك عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بمنطقة الخرس عن ضبط (شخصين، سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح بدون ترخيص") وبحوزتهما (بندقية آلية، بندقية خرطوش، 70 طلقة مختلفة الأعيرة، 23 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,600 كيلو جرام، السيارة رقم أ أ ف 164، مبلغ مالي).

وفي منطقة الأخميين ضبط (عاطل، سبق إتهامه في 4 قضايا ومحكوم عليه في إحداهما) وبحوزته (طبنجة ، و18 طلقة لذات العيار، عدد 47 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,700 كيلو جرام، مبلغ مالي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.