مصر | التحقيقات: قاتل طفل منشأة القناطر أجبره على ارتداء قميص خلال ممارسة الشذوذ معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات: قاتل طفل منشأة القناطر أجبره على ارتداء قميص خلال ممارسة الشذوذ معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات، رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل مثيرة حول قتل طفل وإلقاء جثته بمنطقة زراعية بمركز منشأة القناطر، وتبين أن المتهم كان يمارس الشذوذ الجنسي مع الطفل، وكان دائما يتواجد صحبته.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يجبر الطفل على ارتداء قميص نوم خلال ممارستهما الشذوذ، ويوم الواقعة، حال تواجدهما بمنطقة زراعية، هدد الطفل المتهم بإبلاغ والده، عما يحدث بينهما، ما دفع المتهم بخنق الطفل بقميص النوم، حتى أسقطه قتيلًا، خشية من افتضاح أمره، وترك الجثة وفر هاربا.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في أقل من 12 ساعة في كشف غموض العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتبين أن المتهم بقتله شاذ جنسيا، وقتله خنقا بعد تهديد الطفل بافتضاح أمره، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بالعثور على جثة طفل بالزراعات.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة الطفل بها إصابات خنق بالرقبة، وبجواره توك توك، وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، توصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، لهوية الطفل وتبين أنه سائق توك توك، وأن عاملا وراء قتله، بعد تهديد الطفل له بافتضاح أمرهما وإبلاغ والده عن ممارستهما الشذوذ.

وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وخنقه بقميص نوم، كان بحوزته وتحصل على هاتفه المحمول وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

