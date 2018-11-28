مصر | أمن الجيزة ينجح في ضبط متهم حال تواجده بمستشفى الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة ينجح في ضبط متهم حال تواجده بمستشفى الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط متهم محبوس على ذمة إحدى القضايا عقب هروبه من مستشفى الهرم، أثناء تلقيه العلاج، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان تمكن "إيهاب. إ. ع"، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 85022018 جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر، من الهروب أثناء احتجازه بمستشفى الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية إثر إصابته بعيار ناري.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مكان اختباء المتهم بشقة ملك ميكانيكي، 35 سنة، بمساكن إسبيكو بمنطقة النهضة، بالقاهرة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم استهدافه وضبطه وتبين تواجد مالك الشقة وشقيق المتهم صاحب، محل ملابس، 26 سنة، وصديقهما سمسار، 33 سنة، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه عقب هروبه بالتوجه لمحل عمل السمسار بدائرة قسم شرطة الأهرام، والتقابل مع شقيقه، وقيامهما باصطحابه للاختباء بشقة الميكانيكي، وبمواجهتهم اعترفوا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.