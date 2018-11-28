أخبار مصر | قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن 9 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة وذلك؛ لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال .
وأوضحت الشركة، أنه لسرعة الانتهاء من الأعمال ستضطر لقطع المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة أبوالنمرس وهى: (بنى يوسف، زاوية أبومسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر) وضعف عام بخطوط المياه بباقى الأنحاء ، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 6 مساء يوم الجمعة 30/11/2018 وحتى الساعة الـ 6 مساء يوم السبت 1/12/2018 .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال ، على أن يتم توفير سيارات لنقل مياه الشرب النقية لسد حاجة المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، مناشدة المواطنين ومسئولى المنشئات والمصالح الحكومية والخاصة بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه تم تخصيص رقم طوارئ ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى فى هذا الشأن.
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