أخبار مصر | شاهد.. أدوات الهندسة عند قدماء المصريين (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المصري القديم استطاع أن يسطر اسمه في التاريخ عبر فن الهندسة والبناء، التي جعلت الحضارة المصرية حضارة عالمية بما خلفت لنا من آثار.

وأوضح وزيري أن متحف الأقصر يضم قطع نادرة من الأدوات الهندسية التي استخدمها المصري القديم في الماضي، وهي تشبه نفس الأدوات التي لا زلنا نستخدمها إلى الآن.

ومن الأدوات التي ألقى وزيري الضوء عليها، ميزان لضبط استواء الحوائط، ويعمل بطريقة الحبل والثقل، وكذلك مسطرة مدرجة وزاوية 90 التي يقوم باستخدامها ضبط المساحات.

وأشار وزيري إلى أن نفس هذه الأدوات لازلنا نستخدمها حتى الآن، بل إن الأدوات التي تطورت عبر الزمن لا زالت تستند لنظرية عمل هذه الأدوات.

جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير الآثار لمدينة الأقصر، حيث تفقد المتحف ومعبد الأقصر، ومعبد الرامسيوم، ومعابد الكرنك ومنطقة العساسيف التي شهدت الإعلان عن كشف أثري جديد.