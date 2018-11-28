أخبار مصر | منظمات المجتمع المدني بالفيوم تشارك بمنتجات "المخلفات" في مؤتمر التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمات المجتمع المدني بالفيوم تشارك بمنتجات "المخلفات" في مؤتمر التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت عدد من منظمات المجتمع المدنى بنطاق محميتي وادى الجمال وقارون في الفيوم، بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، حيث تم عرض منتجاتهم المحلية؛ لتعريف الجمهور بتلك المنتجات ولإبراز مجهوداتهم فى صون الطبيعة.

فقد قامت جمعية الخزافين بقرية تونس محافظة الفيوم بعرض أواني خزفية تصنع من الطين الأسواني وتستخدم كأوانى صديقة للبيئة بهدف الحد من استخدام البلاستيك والألمونيوم الضار بالصحة، كما شاركت الجمعية فى جلسه نقاشية نظمها المشروع المصري الإيطالي ومحمية قارون لدعم مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بالسكان الأصليين بنطاق محمية قارون، حيث تم إلقاء كلمة عن دور المشاركة المجتمعية فى النهوض بالمجتمعات البسيطة المحدودة الدخل مما نال إعجاب الحضور من جنسيات مختلفة.

كما عرضت جمعية تنمية المجتمع والبيئة والأسرة بالفيوم منتجات من السجاد والقماش، ومنتجات مصنوعة من النخيل (الخوص السياحي – العرجون)، بالإضافة إلى منتجات من الجلد الطبيعي (مناظر طبيعية - وشنط) وتقوم الجمعية بتنفيذ مشروع لتطوير وتسويق الحرف البيئية والتراثية بنطاق منطقة شكشوك بالفيوم بتمويل من مرفق البيئة العالمى برنامج المنح الصغيرة )، حيث يستهدف المشروع تدريب السيدات على المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية من أجل حماية هذه المنتجات من الانقراض والزوال وتوفير فرص عمل للسيدات وتحسين الدخل بعد سوء حالة بحيرة قارون.

كذلك شاركت جمعية تنمية المجتمع قرية أبو غصون بمحمية وادى الجمال بمنتجات من الشنط الجلد والإكسسوارات والصوف المصنعة بالنول اليدوى بأيدي السيدات، وشاركت الجمعية أيضًا بالمؤتمر بندوة عن السكان المحليين ودور المرأة فى ريادة الأعمال وتقديم منتجات تعكس التراث المحلى لمنطقتهم.