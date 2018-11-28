أخبار مصر | الآثار: متحف الأقصر يضم قطعة أثرية هي الأندر في العالم (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف مدينة الأقصر يضم قطعة أثرية تعتبر هي الأندر، وهي قطعة حجرية تم تسجيل تصميم هندسي لمقبرة فرعونية عليها، وهو التصميم الذي يشرح تخطيط المقبرة وعدد غرفها، وطريقة العمل بها.

وأوضح وزيري أن القطعة الأثرية الأندر تم العثور عليها خلال حفائر عام 2002، وهي قطعة من الحجر الجيري، عليها تصميم لمقبرة فرعونية، وتم رسم هذا الـ "اسكتش" من خلال المهندسين المعماريين العاملين على بناء المقبرة.

وأضاف وزيري أن "الاسكتش" يرجع لعصر الدولة الحديثة، وفيه تم تحديد عمق المقبرة وشكلها وتقسيماتها، وكان المعتاد لدى المهندسين تكسير الاسكتش بعد الانتهاء من البناء، لذلك تعتبر قطعة الحجر تلك من أندر القطع الأثرية التي يضمها متحف الأقصر.

وأشار إلى أن الاسكتش إضافة لتصميم المقبرة، يضم تسجيل طريقة العمل عليه، والكيفية التي قام العمال من خلالها برفع الرديم خارج المقبرة، ومراحل إتمام البناء.

جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير الآثار لمدينة الأقصر، حيث تفقد المتحف ومعبد الأقصر، ومعبد الرامسيوم، ومعابد الكرنك ومنطقة العساسيف التي شهدت الإعلان عن كشف أثري جديد.