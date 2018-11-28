أخبار مصر | ورشة عمل بمؤتمر التنوع البيولوجي لنقاط الاتصال الوطنية حول السلامة الإحيائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة عمل بمؤتمر التنوع البيولوجي لنقاط الاتصال الوطنية حول السلامة الإحيائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت ورشة عمل تدريبية خاصة بتبادل المعلومات والسلامة الإحيائية لنقاط الاتصال الوطنية لغرفة تبادل المعلومات، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ. تهدف الورشة إلى تيسير تبادل الخبرات بين نقاط الاتصال الوطنية لمركز تبادل معلومات والسلامة الإحيائية والمستخدمين الوطنيين وتعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي وذلك فى ضوء بروتوكول قرطاجنة. جدير بالذكر أن المؤتمر يحمل شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب.

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