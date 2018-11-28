أخبار مصر | مصر تنال استحسان المجتمع الدولي في حماية الطيور المهاجرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنال استحسان المجتمع الدولي في حماية الطيور المهاجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مشروع صون الطيور المهاجرة الحوامة والذي تنفذه وزارة البيئة بمشاركة منظمة الطيور العالمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بعرض فيلم وثائقي عن برنامج الغلق عند الحاجة المنفذ في محطة رياح جبل الزيت بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يشمل الفيلم عرض تجربة مصر في حماية الطيور الحوامة ورصدها بمنطقة جبل الزيت وخليج السويس وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة أن البرنامج يهدف إلى حماية الثروات الطبيعية من الطيور المهاجرة مع الاستفادة من الموارد الطبيعية كطاقة الرياح في المشروعات الاقتصادية العملاقة بأعلى كفاءة ممكنة.

وأضاف الجبالي أن البرنامج يتم تنفيذه منذ عام 2016 من خلال التوقيف الجزئي لبعض توربينات محطة طاقة الرياح بجبل الزيت بواسطة الرادار والأفراد المدربين أثناء عبور الطيور خلال مواسم الهجرة (الربيع والخريف) وهو ما أدي بنجاح باهر إلى حماية الطيور المهاجرة.

وأكد الجبالي على أن عرض التجربة خلال المؤتمر نالت محل إعجاب وتقدير المجتمع الدولي، نظرا لأهمية منطقة جبل الزيت، حيث أنها تعد ثاني أهم مسار على مستوى العالم لـ 37 نوعا من الطيور، أهمها الطيور الحوامة والجوارح والتي تمر من خلالها مرتين في العام خلال فصلي الربيع والخريف وهي من المناطق المعروفة علميا بمنطقة عنق الزجاجة لهجرة الطيور، كما أنها تؤكد على تحقيق مصر بكفاءة عالية التزاماتها الدولية في صون التنوع البيولوجي.

جدير بالذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة يقوم برصد ودراسة الطيور النافقة بالمحطة أثناء تنفيذ عمليات الغلق عند الحاجة لتقييم فاعلية أداء البرنامج وتدريب ورفع كفاءة الباحثين المصريين وذلك منذ عام 2015 وحتى 2018.