أخبار مصر | وداعا لقطع الخدمة.. خبر سار من شركة المياه لأهالي الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وداعا لقطع الخدمة.. خبر سار من شركة المياه لأهالي الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الجيزة، أنه من المخطط دخول 5 محطات لمياه الشرب خلال العام المالي الجاري، بطاقة إنتاجية إجمالية 440 ألف م3يوم، منها 3 محطات جديدة، والباقي توسعات لمحطات مياه قائمة لخدمة الزيادة السكانية في تلك المناطق، موضحًا أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي هي التي تتولى تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف المهندس عوض أحمد، فى بيان له اليوم، أن المحطة الأولى هي محطة مياه الحوامدية الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف م3يوم، من المقرر تسليمها 31ديسمبر المقبل، والتي ستخدم المواطنين بمركز ومدينة الحوامدية.

وأشار إلى أن المحطة الثانية هي محطة مياه منشية القناطر بطاقة إنتاجية 80 ألف م3يوم، يتم تسليمها على مرحلتين الأولى بطاقة 40 ألف م3يوم، سيتم تسليمها بنهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليم الـ40 ألف م3 المتبقية بنهاية 30 إبريل 2019،موضحًا أن هذه المحطة ستخدم منطقة منشية القناطر.

أوضح أن المحطة الثالثة هي محطة مياه أوسيم بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف م3يوم،من المخطط أن تدخل الخدمة بحلول 30 إبريل 2019.

وحول التوسعات التي يتم تنفيذها بالمحطات القائمة، قال أنها تتضمن محطتين، الأولى توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف م3يوم، والتي ستنتهي بحلول 30 إبريل2019، والثانية، توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية إجمالية 160 ألف م3يوم، والتي سيتم تسليمها على مرحلتين.

أشار إلى أن المرحلة الأولى سيتم تسليمها بطاقة 80 ألف م3يوم بحلول 31 ديسمبر2019، والمرحلة الثانية بنفس الطاقة بحلول 30 إبريل 2019.