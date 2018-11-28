أخبار مصر | مصر تعرض تجربتها بإدارة موقع وادي الحيتان خلال مؤتمر التنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تعرض تجربتها بإدارة موقع وادي الحيتان خلال مؤتمر التنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مصر تجربتها فى إدارة موقع وادى الحيتان كأحد نماذج إدارة مواقع التراث الطبيعى المعلنة فى المنطقة العربية والتى حققت أهداف إيتشي، وذلك خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وأكد الدكتور محمد سامح مدير المحميات المركزية، أن إدارة موقع وادى الحيتان أحد النماذج الناجحة وأداة قوية لتحقيق أهداف ايتشي للحفاظ على المواقع كأحد مواقع التراث الطبيعى العالمي المعلنة.

واستعرض خلال الجلسة عدد من أهداف أيتشي والتى تم تحقيقها من خلال إدارة موقع وادى الحيتان ومنها الهدف الخاص برفع الوعي البيئي وإدماج السكان المحليين في إدارة الموارد الطبيعية.

كذلك ساهم موقع وادي الحيتان فى توفير دخل وفرص عمل لأكثر من ١٠٠ عائلة من المجتمعات المحلية حيث يعمل موقع وادى الحيتان على حماية الموارد الطبيعية وتقديم نموذج فريد للتنوع البيولوجي السابق بالمنطقة وتأثير تغير المناخ عليه، كذلك حقق الموقع الغاية الإستراتيجية الخاصة بتعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي، وإدارة المعارف وبناء القدرات.

جديرا بالذكر بأنه تم إعلان موقع وادى الحيتان على القائمة الخضراء من الإتحاد الدولي لصون الطبيعة.