أخبار مصر | "الشباب".. كلمة السر في نجاح تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب".. كلمة السر في نجاح تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بشرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة البيئة بإشراك الشباب من مختلف الأعمار بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17: 29 نوفمبر الجاري، وذلك إيمانا من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية الشباب ودورهم الفعال فى حماية البيئة والتنوع البيولوجي لأنهم مستقبل مصر وقوتها.

وأكدت فؤاد أن مشاركة الشباب تأتى من أجل تدريبهم على تنظيم الأحداث والمؤتمرات العالمية وإكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم فى بناء شخصيتهم وتحفزهم للعمل من أجل الحفاظ علي البيئة وخاصة التنوع البيولوجي.

وقد قامت الوزارة بتدريب الشباب المشاركين بالمؤتمر على كيفية التعامل مع وفود المؤتمر وإشراكهم فى كافة مراحل التنظيم وتنفيذ عروض تقديمية تعبر عن مدى استيعابهم للموضوعات العلمية المقدمة فى المؤتمر وما اكتسبوه من معلومات تساعدهم فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ليكونوا صورة مشرفه لمصر أمام وفود العالم المشاركة بالمؤتمر.

كما تم تدريبهم على مساعدة الوفود وإرشادهم للقاعات وكيفية مواجهة أى تحديات قد تواجه الحضور.

جديرا بالذكر أن أعمار المشاركين بالمؤتمر تراوحت من ١٦ سنة إلى 30 سنة وتم تقسيمهم إلى مجموعات تختص كل مجموعة بأعمال معينة تتناسب مع أعمارهم وخبراتهم ومؤهلاتهم الدراسية.

وقد عبر الشباب عن سعادتهم بالمشاركة فى المؤتمر وأنها فرصة حقيقية لهم للتدريب على العمل ومعرفة سبل حماية البيئة.