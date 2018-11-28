صالون اللواء حمدي بخيت يناقش «دور الأحزاب في دعم الأمن القومي» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سهرة سياسية عقد اللواء أ.ح حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، صالونه الثقافي السياسى بحضور بعض قيادات الأحزاب والإعلام حول دور الأحزاب في دعم الأمن القومي المصرى.

وقال «بخيت» إن الدولة المصرية تواجه حروبا شرسة من الخارج والداخل، يجب التصدى لها والتوعية من مخاطرها لمواجهة التهديدات في الشارع المصري، وإن الأمن القومي قائم من الأساس على بناء الإنسان، والاهتمام به، من خلال توفير الخدمات اللازمة له والحفاظ عليه وضمان استقراره وأمنه ومستقبله، وهو ما حدث قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والتى أعادت الثقة لدى الشعب المصري، موكدا أن هناك من يحافظ على هوية الدولة وحمايتها.

وتابع «بخيت» أن الهدف الرئيسي من إقامة الصالون هو الدعوة إلى البناء والتنمية، من أجل نهضة مصر وازدهارها، وأن المخاطر التي تحيط بمصر مازالت قائمة، لكن أجهزة الدولة المصرية تعمل جاهدة لإحباط كل التهديدات، كما أن الدولة في الفترة الماضية أصبحت لديها مشروعات ناجحة وكبيرة ولذلك تحاك هذه المؤامرات من أجل إحباطها، وأنه يجب على جميع الأحزاب القيام بدورها في توعية المواطنين من الخطر الذي يستهدف الدولة من خلال تشكيل الوعى للمواطن بإقامة ندوات داخل المقرات التابعة لهم في المدن والقري والنجوع بالإضافة إلى العمل الميدانى على الأرض.

وفي ذات السياق، قال الكاتب الصحفي، نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الأمن القومي للدولة يتمثل في رضا وقناعة لدى المواطن في النظام الحاكم، مشيرًا إلى أنه بعد ثورة يونيو شعر المواطن بالأمان بعد القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، وأن الرئيس يجب عليه توجيه الحكومة بضروه خفض الأسعار والرقابة عليها، كما أن الأحزاب يجب أن تقوم بدورها المنوط بها، وأن تشارك في تقديم رؤية لإصلاح نظام التعليم في مصر، وضرورة المساهمة في تجديد الخطاب الديني الذي دائما ينادي به الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد حتى بح صوته بسبب عدم استجابة المسؤولين عن هذا الملف.

وأكد المتحدث باسم حزب التجمع على ضرورة القيام بثورة ثقافية عن طريق إنتاج برامج وأفلام، من أجل التعريف بحماية الأمن القومي، فالدول الأوروبية تنفق مليارات الدولارات على إنتاج أفلام وأعمال درامية لتوعية مواطنيها من المخاطر التي تحيط بها، وأن الدولة المصرية تسعى نحو تغيرات جادة وحقيقة في مجال الإعلام من أجل نشر الوعي الثقافي لدى المواطن وشرح معني الأمان، وعن دور الدولة في رفض أي مساس بالهوية المصرية.

واكد القيادى بحزب التجمع أنه يجب على جميع الأحزاب القيام ت بحركة تنوير شاملة لرد الأكاذيب التي تبثها قنوات الإخوان الإرهابية، والتعريف بتاريخ الوطن، وشرح أسباب نجاح ثورة يونيو، كما يجب على الأحزاب البعد عن القبلية والعصبية، وأن مصر بعد 30 يونيو أصبحت تواجه عالما جديدا، ولولا وجود مصر لانتهى العالم العربي.

من جانب آخر قال عصام شيحة، القيادي بحزب الوفد، إن مصطلح حماية الأمن القومي له أكثر من تعريف، يعد من أهمها الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة، وأن الرئيس السيسي نجح منذ الوصول إلى كرسي الرئاسة في تنشيط حركة الدبلوماسية المصرية الدولية من أجل حماية الأمن القومي، فضلا عن قيامه بالاهتمام بإعادة بناء الإنسان والتي تعتبر أهم مقومات الحفاظ عن الهوية المصرية.

وأشار «شيحة» إلى أن مصر يوجد بها (106) أحزاب سياسية، وبالرغم من ذلك لا يطمح أي حزب منها في الوصول إلى السلطة، مطالبا القائمين على الأحزاب بتوعية المواطنين بدورهم حتى لا تتحول الاحزاب إلى جمعيات أهلية مثلها مثل المجالس المحلية، كما أن معظم الأحزاب قاهرية وهو ما يصعب عليها في بعض الأحيان الوصول إلى قطاع كبير من المواطنين، مما يحتم عليها فتح قنوات تواصل في جميع المدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية.

وتابع «شيحة» قائلا إن مهمة الأحزاب هي تحصين الشباب، وتعزيز مبدأ الانتماء لديهم، وذلك لعدم استقطابهم من بعض الجماعات الإرهابية، كما أن الأحزاب افتقدت حاليا فكرة القدوة الذي يوجه الجميع، وذلك بسبب انشغالها في تصفية الحسابات الداخلية، ويجب إنشاء مراكز دراسات داخل الأحزاب لتقديم صورة إيجابية لدى الشباب، وفحص الكوادر الصالحة لإدارة الدولة، كما يجب ضبط شروط ومقومات إنشاء الأحزاب السياسية.

ومن جانبه، أكد الطيار محمود فيصل، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على ضرورة وجود أحزاب قوية تقدم الوعي الكامل للمواطن، مشيرًا إلى أن الدول التي بها أحزاب قوية لا تقوم بها ثورات، وأن دور الأحزاب هو احتواء المواطن وتوصيل صوته إلى القيادة السياسية وذلك لفتح قنوات تواصل بينها وبين المواطن، كما أنه يجب أن تكون الأحزاب لديها ثقافة حزبية، وأن ما حدث بعد ثورة يناير داخل الدولة المصرية هو وجود سيولة فكرية، مما يحتم على الجميع مواجهة هذا الفكر وجذب طاقات الشباب نحو الانتماء للوطن، كما يجب إنشاء مدارس سياسية حتى تكون مؤهلة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

واستطرد مساعد رئيس حزب حماة الوطن أن الأحزاب يجب عليها أن تتحدث بمصداقية مع المواطن لكسب ثقته، وأن القائمين على الأحزاب يجب عليهم وضع ديناميكية جديدة داخل الأحزاب، كما أكد ضرروة الدمج بين الأحزاب لتبادل الأفكار والخبرات وذلك لتفادى سلبيات العمل بنظام الحزب الواحد وهو ما اعتبره الحاضرون بالأمر الصعب في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن نظام العمل بالحزب دمر الدولة المصرية ما قبل ثورة 25 يناير.

وفى مداخلة للحضور قال الدكتور عصام النظامي، عضو المجلس الرئاسي السابق أثناء ثورة يناير، إن الدولة يجب عليها أن تقوم بتقديم الدعم الكامل للأحزاب، كما أن تحقيق حماية الأمن القومي يتمثل في حالة الرضا الشعبي عن الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن الفترة القادمة لابد أن تشهد حالة اندماج بين كافة الأحزاب بعد القيام بتقليص العدد الحالي، لخلق مواطن سوي غير مشوه ومدرك للتحديات التي تواجه الدولة، وأن يتم العمل بشكل مكثف للوصول إلى هذا الهدف خلال فترة وجيزة، وفتح قنوات إعلامية جديدة تحت رعاية الدولة من أجل توعية شاملة لجميع أفراد المجتمع.

وقال عمر حسانين، مدير تحرير «المصرى اليوم»، إن الأحزاب المصرية عليها دور كبير خلال الفترة القادمة لسد المساحة التي تركتها الجماعات المتطرفة في الشارع مشيرا إلى أن عدم قيامها بهذا الدور نذير خطر على الأمن القومى مستقبلا.

واختتم «بخيت» الصالون مثنيا على اقتراحات الحضور وأهمية استكمال الموضوع باعتباره ضرورة للأمن القومى في هذه المرحلة، مؤكدا أن الدولة عليها أن تعيد النظر في شروط تأسيس الأحزاب، مشيرًا إلى أن أهم هذه الشروط أن يكون إجمالي أفراد الحزب لا يقل عن مليون شخص، فعقب ثورة 25 يناير أنشئت أحزاب سياسية عديدة وصل عددها إلى 106، وأن تعدد هذه الأحزاب لن يخلق فرصة لتقديم المعلومات عن العمل الحزبي، مما تسبب في نشر حالة من الحيرة لدى المواطن عند اتخاذ قرار الانضمام لأي حزب، بالإضافة إلى أن هذا يضمن جدية تكوينها والأداء في الشارع.

وأضاف «بخيت» أن إنشاء الأحزاب لا يجب أن يعتمد دائما على تمويل رجال الأعمال، وأن الدولة عليها أن تضع ميزانية مالية لدعم الأحزاب، كما أن مجلس النواب عليه أن يصدر قرارًا بذلك، مستطردا: «الأحزاب التابعة لتمويل رجال الأعمال تعاني من الفشل بعد فترة قصيرة».

حضر الصالون عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين منهم اللواء سيد الملاح وأحمد حامد وعمر علم الدين وأحمد علاء.

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»

صالون اللواء حمدى بخيت يناقش«دور الاحزاب في دعم الامن القومى»