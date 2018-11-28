شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 513 حالة ضمن حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أعمال الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي بدأت يوم الاثنين وتستمر 10 أيام، وقال المحافظ إنه تمت إزالة 513 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 53835 مترا مربعا في اليوم الثاني من أعمال الحملة المشتركة، بمدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وبذلك يبلغ إجمالى ما تمت إزالته على مدار اليومين الماضيين 1118 حالة بمساحة 119587م2 بمدن وقرى المحافظة، وكانت الإزالات مكونة من ملاعب وأسوار ومبانٍ خفيفة ومبانى الخرسانية وتشوينات، مؤكدًا أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي وهندسة الكهرباء وشركة المياه والأجهزة الرقابية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

ووجه المحافظ بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة.

وأكد المحافظ أنه كلف رؤساء المراكز بارسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت إزالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.

جدير بالذكر أن المحافظة قد قامت على مدار العشرة أيام الماضية بإزالة 3186 حالة بمساحة 77 فدانا وذلك في أكبر حملة تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى القليوبية