شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي ووفد من 22 دولة في زيارة للمتحف المصري و«الفن الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المتاحف المصرية زيارات عديدة ،حيث زار سفير الاتحاد الأوروبي لتسامح الأديان وممثل الاتحاد الأوربي في مصر ووفد دبلوماسي تابع له متحف الفن الإسلامي، الأربعاء.

وكان في استقبالهم، الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام المتحف، وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالمتحف وبقطعه المميزة والفريدة. ورافق الوفد خلال زيارته الدكتور محمد أحمد، المشرف على إدارة التعاون الدولي بالمتحف وإدارة التسجيل والتوثيق. فيما استقبل المتحف المصري بالتحرير، الأربعاء، وفدا إعلاميا من 22 دولة إفريقية، بصحبة أعضاء من المجلس الأعلى للآثار.

وكان في استقبالهم، ناجية نجيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير، وقالت إن الوفد الإفريقي، الذي يحضر الدورة الـ52 لاتحاد الصحفيين الأفارقة المنعقدة في مصر، أبدى إعجابه الشديد بالمتحف المصري وبالحضارة المصرية وبإتقان صنع فنون القطع الأثرية، و«انبهروا أيضا بوجود ملكات وسيدات تقلدوا مراكز عالية في عهد المصريين القدماء».

كما أبدى الوفد شدة إعجابه بكنوز الفرعون الصغير الملك توت عنخ آمون، مؤكدين أنها تعد الزيارة الأولى لهم لمصر، ولن تكون الأخيرة.

يأتي ذلك فيما توافد العديد من الوفود السياحية الأجنبية بأعداد كبيرة لزيارة متحف قصر المنيل. وقال الدكتور ولاء الدين بدوي إن متحف قصر المنيل يعد قبلة متاحف القصور في مصر، وأكد على اهتمام وشغف زواره برؤية جمال وروعة الفنون والعمارة الإسلامية في العصر الحديث.

ووجه بدوي تحية إجلال وتقدير إلى كل العاملين بالمتحف على المجهود الكبير الذي يبذلونه لإظهار المتحف بالشكل الذي يليق به، ولما سوف يبذلوه مستقبلا لنكون منارة المتاحف في مصر.