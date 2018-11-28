شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الأوقاف تتلقى طلبات تقديم المتدربين أئمة وواعظات لبدء برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للترشيح للتدريب بكل من أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين، وكذلك الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بحيث يتم ترشيح أفضل المتقدمين والأكثر تميزًا منهم ممن تنطبق عليهم الشروط للتدريب بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وإلحاق باقي من يجتازون الاختبارات المطلوبة للتدريب بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وتأهيل المدربين ليتم ترشيح الأكثر تميزًا منهم للدراسة للـأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، أو الترشيح للحصول على درجة الزمالة بأكاديمية ناصر أو البعثات الدولية.

وأوضحت الوزارة أن من لهم حق التقدم في المرحلة الأولى من المتقدمين سابقا عبر الموقع أو من غيرهم هم ، كل من اجتاز اختبارات القبول ببرامج الإمام المجدد، أو اجتاز اختبارات الإمام المتميز , أو اختبارات العمل بالمساجد الكبرى أو مساجد النذور، أو القراءة الحرة ، أو إيفاد رمضان للأئمة أو الإيفاد الدائم , أو وظائف الإدارة الوسطى أو الإشرافية التي تمت تحريريًّا وشفويًّا ، أو اختبار دورات اللغات الأجنبية في الفترة من 1 /1 / 2015م حتى تاريخه، وكذلك الأئمة الجدد الحاصلين على تقدير جيد جدًا فصاعدًا .

وتشمل الاختبارات المؤهلة لذلك الجانب الشرعي والحاسب الآلي واللغة العربية واللغة الأجنبية .

وتفتح الوزارة باب التقدم لاختبارات الإمام المتميز لمن تنطبق عليه الشروط، تمهيدًا لفتح الباب أمامهم في الالتحاق بالدفعة الثانية للأكاديمية، وذلك فى موعد أقصاه 13 / 12 / 2018م، علمًا بأن الاختبارات ستعقد بمقر الأكاديمية الجديد بمدينة السادس من أكتوبر.