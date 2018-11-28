شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تقيم معسكر إيواء عاجل لمواجهة آثار السيول فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط معسكر إيواء عاجل بالنادى بقرية عرب مطير وذلك فى إطار تنفيذ مشروع صقر 37، وذلك استعدادًا لمواجهة فصل الشتاء وتداعياته والأمطار الغزيرة التى قد تصل إلى حد السيول، وقام المحافظ بتفقده.

وقامت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بشرح محتويات المخيم وإمكانياته وموارده البشرية والمادية، حيث يتكون من 111 خيمة سكن للمضارين و27 خيمة خدمية للاستقبال وتسكين وصرف إعانات ومخازن مهمات وسله غذائية ومقصف ومطعم ومطبخ ومنزل متنقل ومستشفى ميدانى، بالإضافة إلى فصل تعليمى ومشغل وقاعة توعية ومسجد وكنيسة.

وأكدت الخياط، أن مديرية التضامن كانت حريصة على التنسيق مع كافة المديريات الخدمية بالمحافظة والهيئات والجهات الأمنية وجمعية الهلال الأحمر ومؤسسة التكافل للتعاون فى توفير كل الخدمات اللازمة للمعسكر.

وأوضح محمد عثمان، رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بدأت مبكرًا بتوفير كافة مهمات الإغاثة بالمديريات على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خيام وبطاطين ومراتب ووسائد، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعدادًا لفصل الشتاء.

وتأتى أهمية إقامة معسكرات الإيواء العاجل مع توافر كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لضمان الاستعداد المناسب لتقديم الدعم اللازم للمواطنين فى حال وقوع كوارث طبيعية حيث اجرت المحافظة عدة اختبارات لمحاكاة الازمة خلال الأسابيع الماضية وخاصة مع التجربة الحقيقية لأزمة الأمطار الغزيرة التى ضربت عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب والذى تم فيها تطبيق عملى للتدريبات التى تلقتها كافة الأجهزة حيث تم احتواء الأزمة وإقامة معسكر لإيواء المتضررين يضم كافة وسائل المعيشة.

جدير بالذكر، أن التدريب العملى على المواقف الطارئة فى القطاعات والخدمات الحيوية يعد فرصة كبيرة للوقوف الدقيق على قدرة المعدات والأفراد على تنفيذ المهام فى الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة وخاصة مجالات تقديم الدعم المعنوى والمجتمعى للمتضررين فى حالة التعرض لكارثة لمواجهة أية أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.