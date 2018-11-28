موجز 6.. السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها.



فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء.. فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

أكد عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلى، إنه لم يقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى الوقت الحالى، وبعد فسخ تعاقده مع الدراويش، وإنه متمسك بالاستمرار بالملاعب لحين اشعار آخر.

قال شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد أحفاد الاقتصادى المصرى طلعت حرب، إن جده أنجب 4 بنات بترتيب الميلاد: فاطمة وخديجة وعائشة وهدى، وليس له أبناء ذكور يحملون اسمه.

تفاعل لاعب كرة القدم أحمد سمير فرج نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق مع خدمة شكوتك بصوتك التى أطلقتها الخليج 365 وأرسل شكوى صوتية أعرب فيها عن غضبه الشديد من الأسعار الفلكية للمدارس الدولية فى مصر.

نجح فريق الإسماعيلي فى الفوز على مضيفه ماسيجير البوروندى بهدف نظيف أحرزه طارق طه الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

حفل هذا الأسبوع بتسجيل عدد كبير من الأهداف الرائعة التى تستحق المشاهدة، نظرا للقيمة الفنية التى شهدتها تلك الأهداف المسجلة.

حدد المستشار جمال حتة المحامى العام لنيابات دمياط، جلسة عاجلة لمحاكمة للمدرس المتهم بواقعة التنمر يوم 2 ديسمبر أمام محكمة جنح مركز دمياط مع استمرار حبسه.

أكدت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على تعميم تفعيل تحصيل الغرامات على المدخنين فى المنشآت العامة.

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة القديرة شادية التى رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 86عاما.

ودع 578 سجينا الزنازين، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

يوافق اليوم الأربعاء، 28 نوفمبر، ذكرى ميلاد الراحل، حمادة إمام، أحد أشهر أساطير نادى الزمالك، والكرة المصرية عبر التاريخ.

نجح طارق طه لاعب الإسماعيلى فى التقدم لفريقه بالهدف الأول فى مرمى ماسيجير البوروندى فى الدقيقة 55، فى المباراة التى تجمعهما حالياً ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل يسير بشكل جيد ومنتظم ويفوق الجدول الزمنى المحدد لها، حيث إنه خلال أسابيع قليلة وتنتهى شركة أوراسكوم من تنفيذ أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اهتمام القيادة بدعم التعليم الفنى، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الجامعات التكنولوجيا الجديد سيساعد فى تنظيم عمل المعاهد الفنية التابعة للحكومة والتى تصل إلى 45 معهدا.

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، في يوم 29 نوفمبر كل عام، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية، وفيما يلى نعرض أبرز المعلومات المتعلقة باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، الاربعاء، بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، ثلاثة اجتماعات اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة البترول، والهيئة الوطنية للإعلام، للعام المالى 2016/2017.