شكرا لقرائتكم خبر عن «موازنة النواب» تطالب «النقل» بإرسال تقرير المخالفات للجنة ونتائج التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل في المخالفات التي تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضي التي تم تأجيرها أو بيعها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016/2017 فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة والذي أدار الاجتماع إن لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسؤولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، وقال إن اللجنة طلبت تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات في أملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتي انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات، ورغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنت من مسؤولي الوزارة، مطالباً موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسؤولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.

كما استنكرت اللجنة عدم حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب.

فيما قال محمد الجبالي، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، موضحاً أن هناك مشروع لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهوري، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة في 9 محافظات بالكامل، وجاري استكمال الحصر في باقي المحافظات.

وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى «مصر للبترول»، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى «الحديد والصلب».

وأوضح أن الجهات التي عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة في عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.

وفي هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.

وعرض ممثل هيئة السكة الحديد، إجراءات تعظيم موارد الهيئة، موضحا أن الإيردات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على المتهربين «المزوغين» من دفع التذاكر ولا يتلزموا بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%.

ولفت إلى أنه يتم وضع لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وأن هناك تنشيط كبير لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.