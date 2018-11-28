شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة للتصدي للمخالفات والإشغالات بالشرابية والنزهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الموسعة على مستوى نطاق أحياء القاهرة للتصدي للمخالفات والإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين مع استمرار تواصل الحملات على مدار 24 ساعة، قام حي الشرابية بعمل حملة مكبرة بنطاق الحي وذلك لرفع الإشغالات وإعادة ضبط الشارع برئاسة اللواء شاكر محمد يونس، رئيس الحي، واللواء مساعد شمال، والعقيد نائب مأمور قسم الشرابية، وضباط المرافق، وضباط قسم الشرابية، وضباط المرور.

وتم المرور على شوارع شرق السكة الحديد، وأسفرت الحملة عن إزالة تاندات مخالفة وغلق وتحرير محضر لعدد 9 مقاهٍ داخل نطاق الحي.

وعلى صعيد متصل، قام اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، بحملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة، حيث تم تنفيذ عدد ٨ قرارات إزالة وجوبية على النحو التالي، القرار رقم ٨٨٧٢ لسنة ٢٠١٨ بالعقار ٤٤ ش عبدلله أبوالسعود تبين أنها ٣ غرف بالجراج مأهولة بالسكان، تم تحرير محضر للمخالفين لإخلائه والعرض على النيابة العامة، القرار رقم ٨٨٥٤ لسنة ٢٠١٨ بالعقار ٧ ش عبدالقادر المغربي إزالة دور كامل بدون ترخيص، إزالة مخالفة بالعقار ٦٣ش نخلة المطيعي إزالة ٣غرف بالجراج، وتمت إعادة فتح الجراج للاستخدام، تم تحرير المحاضر اللازمة بتنفيذ الإزالة لعرضها على النيابة العامة.