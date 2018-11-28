شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تصميم تمثال على شكل «قلب» للدكتور مجدي يعقوب بميدان «زلابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن إطلاق اسم الدكتور مجدى يعقوب على ميدان الزلابية المجاور للمركز بوسط المدينة، بجانب تصميم تمثال لجراح القلب العالمي من الفنان أحمد عبدالجواد على شكل قلب ووضعه بالميدان تكريماً وتقديراً لأعماله وخدماته الجليلة التي قدمها للإنسانية ولشعب مصر ولأهل أسوان والتي تعتبر نبراساً ونموذجاً للعطاء اللامحدود من أحد أبرز علماء جيله في مجال الطب والذي وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية.

جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة الدكتور مجدي يعقوب بمقر مركزه لأبحاث وأمراض القلب، حيث قدم له درع المحافظة بمناسبة عيد ميلاده، كما قدم المحافظ درعا أخرى لأستاذ ورئيس قسم جراحة القلب بجامعة هارفارد الأمريكية الدكتور سيرفيل ساندت، وفي نفس السياق وجه اللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مجاورة للمبنى التابع لمؤسسة مجدي يعقوب بقرية بلانة.

وأكد أحمد إبراهيم على أن ملك القلوب السير مجدي يعقوب سيستمر أمد الدهر علامة بارزة ومضيئة في ذاكرة التاريخ، وهو الذي تجسد بشكل واقعي وملموس بتأسيس البروفسير مجدي يعقوب لأحد أكبر مراكز علاج أمراض القلب في العالم على أرض أسوان الطيبة ليكون بمثابة صرحاً طبياً يقدم رعايته العلاجية المجانية طبقاً لأفضل المستويات العلمية العالمية، مشيراً إلى أن مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب تعد مقصداً هاماً لاستكمال رسالته الإنسانية والطبية والعلمية والبحثية التي يقدمها للعالم أجمع حيث ساهمت هذه المؤسسة العريقة في توفير خدمة طبية بشكل راقٍ وجودة عالية، وأيضاً جعل أسوان قبلة للسياحة العلاجية لتثبت مصر دائماً بأنها غنية بعلمائها ومبدعيها والذين لهم أكبر الأثر في أن تكون أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.

فيما أعرب جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان ولأهالي المحافظة على اهتمامهم بكافة الوسائل لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد ميلاده، مما يؤكد على المعدن الأصيل لأبناء أسوان وهو الذي يرسخ معه أخلاقيات رفيعة تستحق معها كل التقدير والاحترام، مؤكداً بأن ذلك يدفعنا لتقديم المزيد من الخدمات الطبية للبسطاء ويعود بالنفع والخير على أبناء الوطن.

وعقب التكريم قام محافظ أسوان يرافقه الدكتور محمد زكريا، مدير مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بتفقد المبنى المكون من أربعة أدوار حيث يضم 100 سرير موزعة على عدة أقسام، منها قسم الرعاية المركزة للأطفال والكبار، وأيضاً غرفتا عمليات مجهزتان بنظام الكبسولات الأمريكية، بجانب قسم رعاية فندقية، بالإضافة إلى قسم رعاية قسطرة القلب، فضلاً عن العيادات الخارجية وغرف فندقية للمرضى وأخيراً قسم للأبحاث العلمية والتدريب لإعداد كوادر بشرية وجيل ثانٍ من الأطباء والممرضين والفنين الشباب المؤهلين على أعلى مستوى للتعامل مع المرضى والمساهمة في التخفيف من آلامهم.