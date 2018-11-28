شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد.. ويعلن استياءه من القمامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، تفقد خلالها إنشاء موقف مسطرد الجديد حتى تتم إزالة المواقف العشوائية تحت كوبري مسطرد.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقف الجديد يخدم محافظات القاهرة والقليوبية الشرقية.

وخلال الجولة استمع إلى شكاوى المواطنين والمتمثلة في الإشغالات القائمة أمام المساكن بجانب الموقف الجديد وأمر بإزالتها على الفور، كما أمر بحملة مكثفة لإزالة جميع الإشغالات بالحي.

وتفقد شارع ترعة الإسماعيلية، وأعرب عن استيائه من القمامة الموجودة على ضفاف الترعة وأمر بإزالتها فورًا والمرور يوميًا عليها للمتابعة والاطمئنان على عدم وجود القمامة مرة أخرى وأمر بغرامة فورية على أي سيارة تلقي القمامة على ضفاف الترعة.

وشهدت الجولة مرور المحافظ بشارع البلاستيك، ووجد بروزا في برج سكني جديد وأمر الإدارة الهندسية بمعرفة سبب البروز وعرض تقرير بذلك فورا عليه.

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد

محافظ القليوبية يتفقد إنشاء موقف مسطرد الجديد