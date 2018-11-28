شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الغربية ينفي واقعة «ابن نائبة المحلة»: «لم يلتزم وصديقه بقواعد المرور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة تعدي «شريف» ابن النائبة نعمة قمر، وأحد أصدقائه حال استقلالهما سيارة ملاكي بشارع البحر على ضباط مباحث المرور والشرطة المتواجدين بأحد الأكمنة الليلية أمام ديوان مجلس المدينة.

وأشار مدير الأمن في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أنه تم تحرير محضر إداري يحمل رقم 29\144 أحوال قسم المحلة والخاص بسير سيارة دون لوحات بالطريق العام، مؤكدًا أن «ابن النائبة وصديقه ويدعى «أحمد عاطف»، قائد سيارة دون لوحات، لم يلتزموا بمعايير ولوائح وقواعد الحركة المرورية».

من جانبه أكد «تامر» الشقيق الأصغر لصاحب واقعة السيارة، أن شقيقه «شريف» قد تلقى اتصالًا من أحد أصدقائه المشار إليه باستقلاله سيارة ملاكي بأحد الأكمنة بشارع البحر واحتجاز لسيره دون لوحات معدنية، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع صاحب السيارة، وتم إخلاء سبيله من النيابة العامة في اليوم التالي.

وأضاف ابن النائبة أن «ما تردد حول تهديد ووعيد شقيقه الأصغر لضباط وأفراد الشرطة أمر عار تماما عن الصحة، وأن ما يثار حول الواقعة هم أفراد بعينهم يريدون إشعال الفتنة ونشر الشائعات».