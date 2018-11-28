شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة البيئة والمسطحات تؤمن تنفيذ 46 قرار إزالة في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، ونهر النيل، ومنافع الرى والصرف.

ووجهت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مديريات الأمن بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضٍ أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف، وقد أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 46 قرار إزالة تعديات واقعة على الأراضى الزراعية، ومجرى ومنافع الرى والصرف، بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بواسطة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، فضلا عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة في نطاق محافظة بني سويف.

وفي كفر الشيخ أمنت الأجهزة الأمنية تنفيذ 10 قرارات إزالة متنوعة، فيما تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بدائرتى مركزى شرطة «قوص، دشنا» في محافظة قنا.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك جاء في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري استمرار الحملات.