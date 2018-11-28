شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: غدًا إعلان تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد غدا الخميس بمقر مجلس الوزراء مؤتمر صحفي بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة وعدد من المسؤولين المعنيين؛ للإعلان عن إطلاق وتفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»؛ لعلاج مرضى فيروس (سي) والأمراض غير السارية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي أيضا عن حصر نهائي لما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المبادرة.