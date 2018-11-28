شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية يزور "العربية للتصنيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور غدا المهندس محمد القاضى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، مقر الهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار خطة الهيئة لتعزيز التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة. وتأتى الزيارة فى خطة الهيئة العربية للتصنيع لمد الشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة للتعرف على إمكانيات الهيئة ومد أطر جديدة للتعاون المشترك.

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