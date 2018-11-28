شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح الجناح المصرى بمعرض السياحة والسفر الدولى بمدينة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح بمدينة برشلونة الجناح المصرى بمعرض السياحة والسفر الدولى لسياحة الحوافز والمؤتمرات IBTM ٢٠١٨ والذى تمتد فعاليته حتى يوم غد الخميس، ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية المتخصصة فى سياحة المؤتمرات والحوافز. وبجانب هيئة تنشيط السياحة تشارك خمس شركات سياحية مصرية بالجناح المصرى، وتم افتتاح المعرض بحضور المستشار طارق سراج نائب السفير المصرى فى إسبانيا. وأعرب زوار المعرض من المتخصصين عن اهتمامهم بالمقصد السياحى المصرى، حيث إن موقع مصر يتيح لها استقبال وتنظيم مؤتمرات من دول العالم المختلفة بجانب ما تمتلكه مصر من مناطق جذب تختص بالسياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية، وتضمن المعرض باقة من الصور المعبرة عن طبيعة مصر الساحرة ومعالمها السياحية.

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