شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع ضحايا عصابة التسول بحلون إحدى دور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة حلوان الكلية، بإيداع 6 أطفال "3 إناث و3 ذكور"، ضحية "مافيا التسول"،بحلوان إحدى دور الرعاية، لحين ورود تقرير الطب الشرعى. كان ضباط مباحث الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا فى حملة أمنية من ضبط 11 طفلا حال تسولهم داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة حلوان، وتبين أن 5 منهم فى عمر 15عاما يعملون لصالح رجل وامرأة فى الإشراف على عمل باقى الأطفال فى التسول. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الرئيسيين.

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