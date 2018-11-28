أخبار مصر | بعد حملة "الخليج 365".. التضامن تقدم ضوابط للنواب لوضع منهج موحد للحضانات

قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، مجموعة من الضوابط إلى مجلس النواب؛ لوضع منهج موحد سوف يتم تعميمه على كل الحضانات، وذلك بعدما نشرته الخليج 365 ضمن حملة "اللعب في الدماغ التي اخترقت دور النشر السلفية وقامت بكشف حقيقة الكتب التي يتم تدريسها للأطفال والمناهج الداعشية.

وبهذه الخطوة الهامة نجحت الخليج 365 في حملتها للقضاء على المشكلة وحماية مستقبل الأطفال من الأفكار الداعيشة التي تحرض على العنف والكراهية.

وكانت الحملة تبنت مغامرة صحفية داخل الحضانات وكشفت مناهجهم التكفيرية التي تفسد عقول الأطفال، كما رصدت الخليج 365 في حملتها "اللعب في الدماغ" كتب سلفية تحرض الأطفال في الحضانات على قتل ومحاربة الدولة، ورصدت أيضا التفسيرات المتطرفة في دور التحفيظ التي تربي الأطفال على العنف.