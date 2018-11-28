أخبار مصر | تحديد جلسة محاكمة عاجلة للمعلم المتهم بالتنمر في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد جلسة محاكمة عاجلة للمعلم المتهم بالتنمر في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار جمال حتة المحامى العام لنيابات دمياط، تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المعلم المتهم بواقعة التنمر يوم 2 ديسمبر أمام محكمة جنح مركز دمياط مع استمرار حبسه. وكان قد أمر المحامى العام لنيابات دمياط، الثلاثاء، حبس سامى دياب، مدرس لغة عربية، 4 أيام على ذمة التحقيق معه، بتهمة السخرية من طالبة في الصف الثاني الإعدادي تدعى بسملة على عبد الحميد، الطالبة بمدرسة البنك بقرية السنانية بدمياط.

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