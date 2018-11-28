مصر | ضبط 133 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 133 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة كرموز وبحوزته 133 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر.

وكانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام صاحب محل قطع غيار سيارات بحيازة بوجيهات، فلاتر، زيت فرامل، كتاوت، بلية فتيس" بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وبالتأكد من صحة المعلومات تم إعداد قوة أمنية والقبض علبه وبحوزته 133 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

