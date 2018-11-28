مصر | "مباحث التموين" تضبط 229 عبوة سجائر مهربة جمركيا

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 229 عبوة سجائر مغشوشة ومهربة جمركيا بالإسكندرية. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام مالك محل لتجارة السجائر الكائن بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية بحيازته كميات كبيرة من السجائر المغشوشة والمهربة جمركيا. وبالتأكد من المعلومات تم إعداد مأمورية والقبض عليه وبحوزته 129 عبوة سجائر مدون عليها (كاريلا، بن) مغشوشة ومهربه جمركيا، بدون مستندات ومجهولة المصدر، 100 عبوة تبغ مدون عليه كابتن بلاك مغشوشة ومهربة جمركيا، بدون مستندات مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

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