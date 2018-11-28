مصر | خلال أسبوع.. "الأموال العامة" تضبط 4 قضايا غسيل أموال بـ30 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. "الأموال العامة" تضبط 4 قضايا غسيل أموال بـ30 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مباحث الأموال العامة، جهودها في مكافحة الجريمة الاقتصادية بشتى صورها، واستغلال النفوذ والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصري والخارجين عن القانون.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5 متهمين لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ مالية قدرها ( مليون و270 ألف جنيه مصري، 30 ألف دولار أمريكي، 300 ألف ريال سعودي، 45 ألف درهم إماراتي، 6 آلاف دينار كويتي).

وكما تم ضبط متهمين لقيامهما بتلقي مبالغ مالية بقصد توظيفها وكذا تهربهما من دفع الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالي مبلغ قدره ( مليون و75 ألف جنية مصري )، متهمين لاختلاسهما وإضرارهما العمدي بأموال جهة عملهم بمبلغ قدره (مليون و950 ألفا و966 جنيها )، و9 متهمين لقيامهم بـارتكاب جرائم ( تزوير محررات رسمية ، تقليد عملات وطنية، ونصب ) .

وتم حصر ممتلكات متهمين لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال عدة أساليب، بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 8.5 مليون جنيه، كذا حصر ممتلكات متهمين لقيامهما باستغلال مواقعهما الوظيفية في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، حيث قدرت ثرواتهم بمبلغ 22 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.