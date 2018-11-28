مصر | تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطنا على إثر نشوب مشاجرة بالمرج لـ30 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطنا على إثر نشوب مشاجرة بالمرج لـ30 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد طاهر شت تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج لجلسة ٣٠ يناير لحضور الشاهد الرابع ضياء سمير منصور

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم عبد الظاهر البدري بقتل المجني عليه عبد الرحمن شلبي عمدا مع سبق الاصرار وتوجه الي المكان الذي أيقن مسبقا تواجده فيه وما ان ظفر به حتي قام بذبحه مستخدما سلاح ابيض "كتر" قاصدا من ذلك قتله محدثا إصابته التي اودت بحياته.

وكشفت شهادة محمود حسن عن أنه على إثر نشوب مشاجرة قام فيها المجني عليه بإلقاء حجارة على المتهم فقام المتهم عقب ذلك بفترة زمنية بمباغتة المجني عليه وأثناء وقوفه بالطريق العام ذبحه بكتر.