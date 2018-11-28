مصر | رفض الاستئناف بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب "بي بي سي" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض الاستئناف بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب "بي بي سي" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، برفض الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب "بي بي سي" في القاهرة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، اليوم الأربعاء، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC في مصر.
وقال مقيم الدعوى محمد حامد سالم، بحسب نص دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية دأبت على بث الأخبار الكاذبة والمفبركة، سعيًا إلى زعزعة الاستقرار في مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر خاصة في مجال حقوق الإنسان.
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