مصر | أمن الجيزة يكشف عن كواليس قتل مقاول بـ"شوكة لودر" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف عن كواليس قتل مقاول بـ"شوكة لودر" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل قتل مقاول بـ"شوكة لودر"، بدائرة قسم ثاني أكتوبر.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم ثاني أكتوبر بلاغا من "عفاف.ع.س"، 38 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، بغياب زوجها "رشاد.ح.ع"، 47 سنة، مقاول، ومقيم بذات العنوان، عن المنزل عقب خروجه مستقلًا سيارته متوجهًا إلى عمله بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر، وغلق هاتفه المحمول، والعثور على سيارته مغلقه بجوار إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، توصلت جهوده إلى أن المتغيب عقب انتهاء عمله إنصرف مستقلًا سيارته، وتقابل مع "عبدالرحمن.ع.م"، 20 سنة، سائق لودر، والذي سبق وتشاجر معه قبل أيام من اختفائه بسبب خلافات مالية بينهما، وأنهما شوهدا سويًا يستقلان اللودر قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط قائد اللودر، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر بقيامه باستدراج المتغيب بزعم إنهاء الخلافات المالية القائمة بينهما، واصطحبه باللودر قيادته إلى المنطقة الصحراوية، وقام بضربه على رأسه بسكينة اللودر حتى فارق الحياة، ودفنه بالصحراء انتقامًا منه.

وبإرشاد المتهم أمكن ضبط اللودر المستخدم في الواقعة ومكان دفن الجثة، وبالانتقال صحبة النيابة العامة لمكان دفن الجثه تم استخراجها وتبين وجود إصابات بها عبارة عن تهشم بالرأس وخلع بالكتف، وعثر على متعلقاته هاتف محمول، بطاقة الرقم القومي، مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.