مصر | هروب محبوس احتياطيا من مستشفى الهرم.. والأمن يضبطه بالنهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هروب محبوس احتياطيا من مستشفى الهرم.. والأمن يضبطه بالنهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام، متهما محبوسا على ذمة إحدى القضايا عقب هروبه من مستشفى الهرم، و3 آخرين لإخفائهم على الهارب.

وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وجه بسرعة ضبط المتهم "إيهاب . إ . ع"، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 8502/2018 جنح قسم شرطة ثالث أكتوبر عقب هروبه أثناء احتجازه بمستشفى الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية إثر إصابته بعيار ناري.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مكان اختباء المتهم بشقة ملك ميكانيكي بمساكن إسبيكو بمنطقة النهضة.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم استهدافه وضبطه وتبين تواجد مالك الشقة وشقيق المتهم (صاحب - محل ملابس وصديقهما سمسار).

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه عقب هروبه بالتوجه لمحل عمل السمسار بدائرة قسم شرطة الأهرام، والتقابل مع شقيقه، وقيامهما بإصطحابه للإختباء بشقة الميكانيكي وبمواجهتهم اعترفوا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.